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Günün Mönüsü 23.07.2018

Günün Mönüsü 23.07.2018

Domates Çorbası
Domates Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kurufasulye Piyazı
Kurufasulye Piyazı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
İzmir Köfte
İzmir Köfte
Sofra Tarifi
5 Kişilik
Isırganlı Sarı Mercimek Köftesi
Isırganlı Sarı Mercimek Köftesi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Vişneli İrmik Helvası
Vişneli İrmik Helvası
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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