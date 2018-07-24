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Günün Mönüsü 24.07.2018

Günün Mönüsü 24.07.2018

Tavuklu Sebze Çorbası
Tavuklu Sebze Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Patlıcanlı ve zeytinli lazanya
Patlıcanlı ve zeytinli lazanya
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
Bahar salatası
Bahar salatası
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
Fırında Sarımsaklı Patates
Fırında Sarımsaklı Patates
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Nektarın ve Üzümlü Pasta
Nektarın ve Üzümlü Pasta
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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