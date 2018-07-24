TARİFLER
Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
Bisküviler ve Kurabiyeler
Kekler
Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Ev Yapımı Tarifler
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
DÜNYA MUTFAĞI
ÖZEL GÜNLER
ÖZEL SEÇİMLER
YÖRESEL
KOLEKSİYONLAR
HABERLER
AKADEMİ
SÖZLÜK
SOFRA TV
GALERİ
DETAYLI ARA
Günün Mönüsü 24.07.2018
Tavuklu Sebze Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Patlıcanlı ve zeytinli lazanya
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
Bahar salatası
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
Fırında Sarımsaklı Patates
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Nektarın ve Üzümlü Pasta
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Diğer Koleksiyonlar
GÜNÜN MÖNÜSÜ 23.07.2018
GÜNÜN MÖNÜSÜ 21.07.2018
İFTAR 3.GÜN MÖNÜ-17.05.2018
İFTAR 2.GÜN MÖNÜ-17.05.2018
İFTAR 1.GÜN MÖNÜ-16.05.2018
GÜNÜN MÖNÜSÜ 06.04.2017
GÜNÜN MÖNÜSÜ 05.04.2017
GÜNÜN MÖNÜSÜ 04.04.2017
GÜNÜN MENÜSÜ 03.04.2017
GÜNÜN MÖNÜSÜ 31.03.2017
BİZE ULAŞIN