DETAYLI ARA
Günün mönüsü 25.07.2018

Günün mönüsü 25.07.2018

Nohutlu Tarhana Çorbası
Nohutlu Tarhana Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Biber Dolması
Biber Dolması
Üye Tarifi yermisinyemezmisin
12 Kişilik
Patatesli Bükme Börek
Patatesli Bükme Börek
Sofra Tarifi
20 Adet
Zerde
Zerde
Sofra Tarifi
6 Kişilik

Diğer Koleksiyonlar

BİZE ULAŞIN