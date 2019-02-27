DETAYLI ARA
Günün Mönüsü 27.02.2019

Günün Mönüsü 27.02.2019

Zerdeçallı Sebze Çorbası
Zerdeçallı Sebze Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kuru Köfte (Anne Köftesi)
Kuru Köfte (Anne Köftesi)
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Boş Börek
Boş Börek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Kaşık Salatası
Kaşık Salatası
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Balkabaklı Çikolatalı Muhallebi
Balkabaklı Çikolatalı Muhallebi
Sofra Tarifi
4 Kişilik

Diğer Koleksiyonlar

BİZE ULAŞIN