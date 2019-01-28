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Günün Mönüsü 28.01.2019

Günün Mönüsü 28.01.2019

Terbiyeli tutmaç çorbası
Terbiyeli tutmaç çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Kadınbudu köfte
Kadınbudu köfte
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Sebzeli Pilav
Sebzeli Pilav
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Siyez Salatası
Siyez Salatası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Krem Karamel
Krem Karamel
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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