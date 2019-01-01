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Davet sofralarınız için muhteşem tarifler

Davet sofralarınız için muhteşem tarifler

Sofralarınızı şenlendirecek hem leziz hem pratik davet yemekleri...
Greyvi Soslu Hindi Tandır, Yerelması Ve Kereviz Püresi İle
Greyvi Soslu Hindi Tandır, Yerelması Ve Kereviz Püresi İle
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Peynir Tabağı
Peynir Tabağı
Sofra Tarifi
Deniz Mahsullü Salata
Deniz Mahsullü Salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Yılbaşı pilavı
Yılbaşı pilavı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Karidesli Ve Karides Soslu Kanepeler
Karidesli Ve Karides Soslu Kanepeler
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
Patlıcanlı Mozerralla Halkası
Patlıcanlı Mozerralla Halkası
Sofra Tarifi
Soslu Kurutulmuş Domates
Soslu Kurutulmuş Domates
Sofra Tarifi
Kişilik

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