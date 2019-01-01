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Davet sofralarınız için muhteşem tarifler
Sofralarınızı şenlendirecek hem leziz hem pratik davet yemekleri...
Greyvi Soslu Hindi Tandır, Yerelması Ve Kereviz Püresi İle
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Peynir Tabağı
Sofra Tarifi
Deniz Mahsullü Salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Yılbaşı pilavı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Karidesli Ve Karides Soslu Kanepeler
Sofra Tarifi
6-8 Kişilik
Patlıcanlı Mozerralla Halkası
Sofra Tarifi
Soslu Kurutulmuş Domates
Sofra Tarifi
Kişilik
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