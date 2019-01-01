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Lezzetli atıştırmalıklar...

Lezzetli atıştırmalıklar...

Yemeğin yanında bol tuzlu atıştırmalıklara ne dersiniz? İşte pratik tarifler...
Sosis Izgara
Sosis Izgara
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Sosisli Cips Şişleri
Sosisli Cips Şişleri
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Fırın Torbasında Köfte Ve Patates
Fırın Torbasında Köfte Ve Patates
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Sarmısaklı Ekmek
Sarmısaklı Ekmek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Hellim Peynirli Çıtır
Hellim Peynirli Çıtır
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Salamlı Grissini
Salamlı Grissini
Sofra Tarifi
3 Kişilik
Mantar Çanakları
Mantar Çanakları
Sofra Tarifi
10 Adet
Fırında Peynirli Sigara Böreği
Fırında Peynirli Sigara Böreği
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Acılı Ezme
Acılı Ezme
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Rus Salatası
Rus Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik

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