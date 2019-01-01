TARİFLER
Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
Bisküviler ve Kurabiyeler
Kekler
Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Ev Yapımı Tarifler
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
DÜNYA MUTFAĞI
ÖZEL GÜNLER
ÖZEL SEÇİMLER
YÖRESEL
KOLEKSİYONLAR
HABERLER
AKADEMİ
SÖZLÜK
SOFRA TV
GALERİ
DETAYLI ARA
Lezzetli atıştırmalıklar...
Yemeğin yanında bol tuzlu atıştırmalıklara ne dersiniz? İşte pratik tarifler...
Sosis Izgara
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Sosisli Cips Şişleri
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Fırın Torbasında Köfte Ve Patates
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Sarmısaklı Ekmek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Hellim Peynirli Çıtır
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Salamlı Grissini
Sofra Tarifi
3 Kişilik
Mantar Çanakları
Sofra Tarifi
10 Adet
Fırında Peynirli Sigara Böreği
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Acılı Ezme
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Rus Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Diğer Koleksiyonlar
DAVET SOFRALARINIZ İÇİN MUHTEŞEM TARİFLER
PRATİK TARİFLER...
HİNDİLİ TARİFLER
HEM İKRAMLIK HEM HEDİYELİK
YILBAŞI SOFRALARININ KLASİĞİ HİNDİ
YENİ YIL PASTASIZ OLMAZ!
YENİ YILA ŞIK BİR BAŞLANGIÇ
EN PRATİK YILBAŞI MÖNÜSÜ!
BİZE ULAŞIN