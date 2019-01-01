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Pratik tarifler...

Pratik tarifler...

Davet sofralarınızda yemeğin yanına hazırlayabileceğiniz pratik tarifler...
Çerkez Tavuğu
Çerkez Tavuğu
Sofra Tarifi
6 Kişilik
İçli Köfte
İçli Köfte
Sofra Tarifi
15 Adet
Soya Soslu Palamut
Soya Soslu Palamut
Sofra Tarifi
3 Kişilik
Soğanlı Pizza
Soğanlı Pizza
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Ahtapot Salatası
Ahtapot Salatası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Cibalikapı Usulü Girit Ezme
Cibalikapı Usulü Girit Ezme
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Midye Dolma
Midye Dolma
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Rum Usulü Babagannuş
Rum Usulü Babagannuş
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Haydari
Haydari
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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