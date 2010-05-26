Giriş Tarihi: 26.05.2010 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:02

Latince adı Pimpinella anisum olan anason Maydanozgiller (Apiaceae) familyasındandır. "Ezanteri", "ezentere", "mesirotu" olarak da bilinir. Faydalanılan kısmı tohumları ve yapraklarıdır. Yağı da az miktarda olmak üzere diş macunlarında, parfümlerde, ağız gargaralarında kullanılır.

Rakının ana maddesi olan anason, havuç, kabak, patates haşlaması, ekmek, pasta, bisküvi ve bazı kremalarda kullanılır. Gaz ve idrar söktürücü, iştah açıcı, sinir yatıştırıcı, ağrı kesici ve süt artırıcıdır.

Hazımsızlığa, iştahsızlığa, çarpıntıya iyi gelir. Gaz şikayetleri dolayısıyla uyumayan çocuklara hem ağrıyı gidermek hem de uyutmak maksadıyla anason çayı içirilir.