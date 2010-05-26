Şifa kaynağı, Akdenizli baharat biberiyeye, mutfağınızda yeterince yer veriyor musunuz?

Giriş Tarihi: 26.05.2010 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 16:52

Latince adı Rosmarinus officinalis olan biberiye Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasındandır. "Kuşdili" ve "hasalban"olarak da bilinir. Kullanılan kısmı yapraklarıdır. Tazesi, kurusu ve yağı kullanılır.

Et-sebze yemekleri, balık buğulama, tavuk yemekleri, pizzalar, pilavlar, deniz mahsulleri, soslar ve tuzlu kurabiyelerde değerlendirilir. Yara kapatıcı, bedeni güçlendirici, safra akıtıcıdır. Midevidir, kan dolaşımına ve karaciğere olumlu etkileri vardır.

40 gramı iki litre suda kaynatılarak içildiğinde, hazımsızlık, kansızlık, baş dönmesi, astım ve bronşite iyi gelebilir. Biberiye yağı ve biberiye çayının yağ eritici özelliği olduğu için, selülit problemlerine karşı da etkili olduğu bilinmektedir.



Biberiyenin lezzet kattığı tariflerden bazıları :



http://www.sofra.com.tr/Tarif/EtYemekleri/2010/02/22/biberiyeli_kuzu_eti



http://www.sofra.com.tr/Tarif/EtYemekleri/2010/06/25/izgara_bonfile



http://www.sofra.com.tr/Tarif/EtYemekleri/2010/06/14/patlicanli_nuar



http://www.sofra.com.tr/Tarif/SebzeYemekleri/2010/08/03/sutlu_patates