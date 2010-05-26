Giriş Tarihi: 26.05.2010 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:05

Latince adı Nigella sative olan çörekotu Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasındandır. "Siyah susam", "şevkerak", "karaçörek", "siyah kimyon" olarak da bilinir. Kullanılan kısmı tohumlarıdır. Tazesi, kurusu ve yağı kullanılır.

Unlu ürünleri süslemede ve lezzet vermede, peynir çeşitlerini tatlandırmada kullanılır. Şişkinliği giderici, iştah açıcı, sindirimi kolaylaştırıcı, idrar söktürücü, adet düzenleyici etkileri vardır. Emziren annelerde sütü artırır.