Giriş Tarihi: 26.05.2010 12:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:06

Latince adı Laurus nobilis olan defne I. Defnegiller (Lauraceae) familyasındandır. "Tenel", "har", "tefrün" olarak da bilinir. Kullanılan kısmı yapraklarıdır. Tazesi, kurusu ve yağı değerlendirilir.

Deniz ürünleri, soslar, patatesli ve domatesli yemekler, çorbalar, bazı et yemekleri, haşlamalar, turşular, güveçler, kızartmalar ve pilavlarda kullanılır. Aroma katması için bazı likörlere konulur. Antiseptik, mideyi rahatlatıcı, balgam söktürücü, ateş düşürücüdür. Grip, anjin, kronik bronşit, nefes darlığı, romatizma, sindirim zorluğuna karşı etkilidir.