Giriş Tarihi: 26.05.2010 12:55 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:32

Latince adı Malva sylvestris olan ebegümeci Ebegümecigiller (Malvaceae) familyasındandır. "Ebemgümeci", "ebegömeç", "gaba", "rolik", "develik", "kazan karası" olarak da bilinir.

Kullanılan kısmı çiçek, yaprak, sap ve kökleridir. Tazesi ve kurusundan yararlanılır. Çorbası, salatası, turşusu ve etli-bamyalı yemeği yapılan bitkinin çayı da oldukça faydalıdır. Mide ve bağırsak ülserine iyi geldiği bilinmektedir. Gastrite faydalıdır, balgam söktürür. Bronşit, öksürük, ses kısıklığı, bademcik ve ağız kuruluğuna tavsiye edilir. Solunum yolu ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında faydalıdır.