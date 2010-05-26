Giriş Tarihi: 26.05.2010 14:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:42

Latince adı Tilia olan ıhlamur Ihlamurgiller (Tiliaceae) familyasındandır. Kullanılan kısmı çiçekleridir. Kurusundan faydalanılır. Çay olarak tüketilir.

Çay olarak içildiğinde yatıştırıcı, göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücüdür. Kanı temizler, kan dolaşımını düzenler, kansızlığa iyi gelir. Kalp çarpıntısına, damar kireçlenmesine ve damar tıkanıklıklarına iyi geldiği gibi sinirleri kuvvetlendirir. Balla karıştırılıp içilirse mide ülserine yararlıdır.