Giriş Tarihi: 26.05.2010 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:46

Latince adı Urtica dioica olan ısırgan Isırganotugiller (Urticaceae) familyasındandır. "Ağdanak", "dağırdak", "cızlağan", "gidişgen", "dalan" olarak da bilinir.

Kullanılan kısmı gövde, yaprak, tohum, kök ve saplarıdır. Tazesi daha çok tercih edilir. Yaprak ve saplarından çorba, salata, yemek, börek ve köfte yapılır. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve kanı temizleyici özelliği vardır.

Böbrek kumlarını dökmeye yardım eder. Balgam söktürücüdür. Boğaz ağrılarına iyi gelir. Kan yapıcıdır, karaciğeri destekler. Kan şekerini ayarlar. Yara ve iltihapları geçirir.

Demir eksikliğini giderir. Kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. İştah açıcıdır. Vücuttaki zararlı maddeleri uzaklaştırır. Göğüs, böbrek ve karaciğeri temizler.