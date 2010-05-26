Giriş Tarihi: 26.05.2010 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:47

Latince adı Eletteria cardamomum olan kakule Zencefilgiller (Zingiberaceae) familyasındandır. Kullanılan kısmı tohumlarıdır. Et yemeklerinde, balık soslarında, salatalarda, nohut, mercimek gibi bakliyatlarda, pilav ve ekmeklerde kullanılır.

Hoş kokusu sebebiyle, Hint tatlılarında ve çayın da dahil olduğu içeceklerde de özel bir yeri vardır. Nezle, ağız kokusu, mide bulantısına iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Birkaç adet çiğnendiğinde ağızdaki sarmısak kokusunu giderir.