Tarıma elverişli olmayan alanlarda doğal olarak yetişen kapari, içerdiği vitaminler sayesinde doyurucu bir besin olma özelliği taşıyor. Yüzyıllardan beri varlığını sürdüren kapari, ilaç ve boya sektöründe de kullanılıyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2010 14:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:52

Kapariye dair…

Yurdumuzda daha çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu Batı Anadolu illeri başta olmak üzere Orta Anadolu'da Tokat ve civarında, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu illerinde doğal olarak yetişen kapari, çalımsı yapıda, dik ve yatık olarak büyüyen dikenli bir bitkidir. Kalkerli ve killi toprakları seven, güneşten hoşlanan bir bitki olması nedeniyle güneye bakan yamaçlarda kendiliğinden yetişir.

Nasıl bilinir?

Kapari, "devedikeni", "gebereotu", "karga kavunu", "kedi tırnağı", "kepere", "keper", "yılan kabağı", "menginik", "yumuk", "şeballah", "gebre", "gebere", "kepek çiçek" olarak da bilinir.

Nasıl kullanılır?

Kaparinin, tomurcuk, yaprak ve kökleri kullanılır. Protein, vitamin, mineral ve hardal yağı glikosidi yönünden zengin olan tomurcukları turşu yapıldıktan sonra salata, pizza üstü, balık ve av etleri yanında garnitür olarak değerlendirilir. Yaprak ve kökleri de ilaç, boya, kozmetik sanayiinde kullanılır.

Sağlığa faydaları:

Afrodizyak bir bitki olan kapari, cinsel gücü artırır. Kabızlık giderici özelliğinin yanında idrar ve balgam söktürücüdür. Gut hastalığına ve romatizmaya iyi geldiği bilinir. Karaciğer fonksiyonlarını düzenlediği gibi ağrı kesici özelliği vardır. Solucan ve parazit düşürücü, adet düzenleyicidir.