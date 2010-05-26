Giriş Tarihi: 26.05.2010 15:05 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:48

Latince adı Piper nigrum L. olan karabiber Karabibergiller (Piperaceae) familyasındandır. Meyve kısımları tane ya da toz olarak kullanılır. Et yemeklerinde, dolma harçlarında, çorbalarda, hamurişlerinde, salatalarda, soslarda, yani her türlü yemeğe çeşni ve tat vermesi için kullanılır.

İştah açıcı, uyarıcı ve sindirimi kolaylaştırıcıdır. Hassas mideye, mesane ve basur sorunları olanlara zararlıdır. Karbonhidrat ve yağların sindirimini kolaylaştırır. Ateş düşürücü ve öksürük yumuşatıcı özelliği vardır.