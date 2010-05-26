Giriş Tarihi: 26.05.2010 15:11 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:50

Latince adı Syzygium aromaticum (ait olduğu ağaca dayanarak) ya da Eugenia aromaticum (içinde bulunan uçucu yağa dayanarak) olan karanfil

Mersingiller (Myrtaceae) familyasındandır.

Tane ve toz halindeki kurutulmuş çiçekleri ile yağı kullanılır. Çorbalara, av etlerine, kümes hayvanı etlerine, köftelere, meyve salatalarına, keklere, şerbetlere, hoşaflara, kompostolara ve sıcak şaraba katılır.

Ağrı dindirici, antiseptik, antibakteriyel, spazm giderici, sindirimi kolaylaştırıcı, gaz söktürücü ve afrodizyaktır. Sinüsleri açar, baş ağrısını dindirir.

Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Diş iltihabı ve ağrılarına iyi gelir. Bağırsak parazitlerine karşı etkilidir.