Giriş Tarihi: 26.05.2010 15:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:54

Latince adı Thymus olan kekik Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasındandır. "İstanbul kekiği", "İzmir kekiği", "top kekik", "kara kekik" olarak anılan birçok türü vardır.

Kullanılan kısmı sap, yaprak ve çiçekleridir. Tazesi, kurusu, suyu ve yağı kullanılır. Et yemekleri, çorbalar, soslar, sebze yemekleri, bazı balıklar, dolma harçları ve yumurtalı yemeklere koyulur.

Zeytinyağına aroma vermek için kullanılır. Çay olarak içilebilir. Solunum yolları enfeksiyonlarında, soğuk algınlığında, kuru ve balgamlı öksürükte kullanılır.

Spazm çözücü, idrar söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı, ağrı dindirici ve iştah açıcıdır. Antiseptik ve antibiyotik özelliğe sahiptir. Bedeni kuvvetlendirir, kan şekerini düşürür. Yorgunluk, sürmenaj, kan dolaşımı bozukluğu, uykusuzluk, boğmaca, nefes darlığı, mide rahatsızlıkları, romatizma ve bağırsak parazitlerine iyi gelir.