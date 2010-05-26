Giriş Tarihi: 26.05.2010 15:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 17:55

Latince adı Linum usitatissimum L. olan kekik Ketengiller (Linaceae) familyasındandır. Tohumu, gövdesi ve yağı kullanılır. Ekmeklere, salatalara ve humurişlerine katılır.

Kabızlık, idrar sorunları ve sindirim sistemi tahrişlerine iyi gelir. Kronik öksürük soğuk algınlığı ve bronşite karşı faydalıdır. Balgam söktürür. Ağrılı cilt iltihaplarında kullanılır. Bazı araştırmalar, keten tohumunun böbrek işlevini düzelttiğini ve LDL kolesterolü düşürdüğüne işaret eder.