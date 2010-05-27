Latince adı Cinnamomum olan tarçın Defnegiller (Lauraceae) familyasındandır. Kullanılan kısmı kabuğu ve yağıdır. Bütün veya toz halinde kullanılır. Bazı et yemekleri, sütlü ve pirinçli tatlılar, tartlar, kekler, punç ve sıcak şarap gibi içeceklere de tat verir. Sindirim yollarını uyarır.
Bağırsak gazlarını giderir. Afrodizyaktır. Nefes darlığı, dolaşım bozukluğu, iştahsızlık ve şişkinliğe iyi gelir. Damar sertliğini önler ve kanı sulandırır. Bağışıklık sistemini ve kalbi kuvvetlendirir. Bağırsak parazitlerini döker. Mevsim geçişlerinde meydana gelen yorgunluklara iyi gelir.
Tarçını kullanabiliceğiniz leziz tarif önerilerinden seçtiklerimiz :
http://www.sofra.com.tr/Tarif/Kekler/2010/01/20/tarcinli_kek
http://www.sofra.com.tr/Tarif/SutluTatlilar/2010/03/08/tarcinli_muhallebi
http://www.sofra.com.tr/Tarif/Tartlar/2010/02/16/elmali_tart
http://www.sofra.com.tr/Tarif/DenizUrunleri/2010/01/25/baharatli_sardalya
http://www.sofra.com.tr/Tarif/Pilavlar/2010/03/01/kestaneli_biberli_pilav