Tarçının afrodizyak etkisine mutfağınızda yer açın...

Giriş Tarihi: 27.05.2010 12:18 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 16:55

Latince adı Cinnamomum olan tarçın Defnegiller (Lauraceae) familyasındandır. Kullanılan kısmı kabuğu ve yağıdır. Bütün veya toz halinde kullanılır. Bazı et yemekleri, sütlü ve pirinçli tatlılar, tartlar, kekler, punç ve sıcak şarap gibi içeceklere de tat verir. Sindirim yollarını uyarır.

Bağırsak gazlarını giderir. Afrodizyaktır. Nefes darlığı, dolaşım bozukluğu, iştahsızlık ve şişkinliğe iyi gelir. Damar sertliğini önler ve kanı sulandırır. Bağışıklık sistemini ve kalbi kuvvetlendirir. Bağırsak parazitlerini döker. Mevsim geçişlerinde meydana gelen yorgunluklara iyi gelir.



Tarçını kullanabiliceğiniz leziz tarif önerilerinden seçtiklerimiz :



http://www.sofra.com.tr/Tarif/Kekler/2010/01/20/tarcinli_kek



http://www.sofra.com.tr/Tarif/SutluTatlilar/2010/03/08/tarcinli_muhallebi



http://www.sofra.com.tr/Tarif/Tartlar/2010/02/16/elmali_tart



http://www.sofra.com.tr/Tarif/DenizUrunleri/2010/01/25/baharatli_sardalya



http://www.sofra.com.tr/Tarif/Pilavlar/2010/03/01/kestaneli_biberli_pilav

