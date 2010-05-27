Giriş Tarihi: 27.05.2010 13:11 Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 10:14

Latince adı Zingiber officinale olan zencefil Zencefilgiller (Zingiberaceae) familyasındandır. Kullanılan kısmı gövdesidir. Tazesi ve kurusu değerlendirilir. Şerbet, meşrubat ve likör yapımında kullanılır.

Çeşitli pastalara, keklere, meyve salatalarına, dolmalara, pilavlara ve her türlü beyaz peynire ilave edilir. İştah açar, bağırsakları düzeltir. Ses kısıklığına iyi gelir. Tükürük salgısını artırır. Sindirimi kolaylaştırır. Kuvvet verici, gaz söktürücü özelliği vardır. Soğuk algınlığına karşı doğal bir mucizedir.