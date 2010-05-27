Giriş Tarihi: 27.05.2010 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 16:16

Latince adı Curcuma longa olan zerdeçal, Zencefilgiller (Zingiberaceae) familyasındandır. Kök kısmı toz haline getirilerek kullanılır. Sebze çeşitlerine, balık çorbasına, pilavlara, et yemeklerine katılır. Hint safranı, safran kökü, sarıboya, zerdeçav ve zerdeçöp olarak da bilinir. Kan temizleyici, idrar söktürücü ve sindirimi kolaylaştırıcıdır. Karaciğere iyi gelir. İştah açar. Kronik sinizüte karşı etkilidir. Sara hastalığını olumlu etkiler.