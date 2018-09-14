Giriş Tarihi: 14.09.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 17:00

Yumurtayı iyice çırpıp, üzerine ılık süt ve su ilave edip çırpmaya devam edin. Sıvı yağ ekleyip çırpın. Kalan kuru malzemeyi birlikte eleyin ve karışıma azar azar ilave ederek çırpın. Krep tavasını, yoksa orta boy yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtın. Karışımdan 1 çorba kepçesi alıp tavanın ortasından dökün. Tavayı hafif sallayıp, karışımın kenarlara orantılı dağılmasını sağlayın. Önlü arkalı hafifçe kızartıp, önce ikiye, daha sonra yine ikiye katlayıp servis tabağına alın. Kalan krep malzemesini de aynı şekilde hazırlayıp, badem, böğürtlen ve altın çilekle süsleyerek servis yapın.