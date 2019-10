Et seçmenin tüyoları

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktası doğru ürünü seçebilmek. Konu kırmızı et olunca güvenilir bilgiyi bulmak da zorlaşıyor. Bonfilet, renginden tedarik sürecine kadar kırmızı et seçerken dikkat edilmesi gerekenleri et yemeyi sevenler ile paylaşıyor.