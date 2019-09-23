Mis kokulu bir davet...

Ev Yapımı keklerin en makbulü bolca kabarmışı derler. Evleri saran kokusuyla kahve ya da çayın yanına yemeye doyamadığımız lezzetli tarif kekin, tüm detaylarıyla pişirme püf noktaları

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:56

Kek pişirmenin püf noktaları

Kek pişirirken kullanacağınız tereyağı, yumurta ve süt gibi malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Kek yaparken ilk önce yumurtaları çırpıp, şekeri ekleyin ve birlikte yeniden çırpın. Sıvıyağ, süt gibi sıvı malzemeleri, en son da kabartma tozu ve unu ilave edin. Tereyağı ya da margarin kullanacaksanız da önce tereyağı ya da margarini şekerle çırpın. Üzerine yumurta ve kalan malzemeyi katın.

Keki bir çırpma teli ya da mikserle karıştırabilirsiniz. Mikserle çırparken önce düşük devirde başlayın daha sonra yükseltin. Un ekledikten sonra yine mikserin düşük devrini kullanın.

Kek yaparken kullanacağınız unu ve kabartma tozunu elerseniz, topaklanmasını önlemiş olursunuz.

Keke katacağınız taze ve kuru meyve parçalarının dibe çökmesini önlemek için, kestikten sonra üzerlerine biraz un serpin ve her taraflarını kaplayın.

Kek kalıbınızı önce yağlayıp sonra unlarsanız, kalıptan daha iyi çıkar.

Kek tarifinizde meyve, fındık, ceviz gibi malzemeler varsa, hamurunuzun 1/3'ünü ayırın. Kalan hamura bu malzemeyi ekleyin.

Kalıba önce ayırdığınız sade hamuru, daha sonra malzemeli olanı dökerseniz, tüm malzemenin kalıbın dibinde birikmesini önlemiş olursunuz.

Önceden ısıtılmış 180-200 derecelik fırın ısısı kek pişirmek için idealdir. Bu ısıda küçük kalıplardaki kekler yaklaşık 25-30, büyük olanları ise 40-45 dakikada pişer.

Ayrıca pişirme sırasında fırın kapağını sürekli açıp kapamamaya dikkat edin.

Her fırının farklı bir pişirme süresi bulunabilir. Kekinizin tam olarak pişip pişmediğini anlamak isterseniz orta kısmına bir kürdan ya da bıçak batırın. Temiz olarak çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.

Kek tarifinizde, kekin üzerinde ya da arasında sos, krema bulunuyorsa kek soğuduktan sonra bu malzemeleri kullanın.

Pişirdiğiniz keki kalıptan çıkarmak için soğumasını bekleyin. Kalıbı sağa sola silkelediğinizde kek içinde hareket etmiyorsa, bir bıçağı kalıbın etrafında döndürün ve keki kalıptan ayırın.