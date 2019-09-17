Bamyayı Herkes Sevecek!

Bazılarının oldukça mesafeli durduğu, ancak sevenin de vazgeçemediği bamya, ebegümecigiller ailesinin üyelerinden biri. Başta Akdeniz ülkeleri ve Hindistan olmak üzere Japonya ve Amerika’nın güney eyaletlerinin mutfaklarında sıklıkla tüketilen bu sebze, doğru şekilde ayıklanıp pişirildiğinde lezzetiyle sizi şaşırtabilir.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 11:15

BAMYA AYIKLAMA

1.Bamya ayıklamak için küçük ve keskin bir bıçak seçin. Bamyanın üst kısmındaki üçgen biçimli şapka kısmına bıçağı hafif açılı olacak şekilde yerleştirin

2.Bamyanın içindeki çekirdekli bölümü kesmemeye özen göstererek ve ince olacak şekilde kesmeye başlayın.

3.Bamyanın üstündeki kabuğu huni şeklinde kesin.

TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN BAMYA TÜRLERİ:

Çiçek bamya (Amasya bamyası): Açık yeşil renkli ve küçük bir bamya çeşididir. Daha çok kurutularak kullanılır. Yaklaşık 1 cm büyüklüğe eriştiğinde hasadı yapılır. Amasya, Tokat ve İçAnadolu'da yetiştirilir.

Sultani bamya: Koyu yeşil renkli, beşgen köşeli ve sivri uçludur. Yumuşak, lezzetli ve az çekirdeklidir. Bu tür 6-7 cm ve daha fazla büyüklüğe erişebilir. Marmara ve Ege bölgelerinde yetiştirilir.

Tombul bamya (Balıkesir bamyası): Yapısı altı köşeli, kısa, şişkin ve etli bir türdür. Çok çekirdeklidir. Uç kısmı küt olduğundan, tombul bamya olarak da adlandırılır.