Yaz domateslerini kışa saklayın!

Fırında domates kurutma:
Fırında kurutma için sivri domateslerin orta boylarını tercih edin. Yıkadığınız domatesleri ikiye bölüp, çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. 60-70 derece sıcaklıktaki fırına koyup iyice sularını çekene dek yaklaşık 8-10 saat kurutun. Soğuduktan sonra cam kavanozlara alıp, rutubetsiz bir ortamda saklayın. Kurutulmuş domatesleri kullanmadan önce ılık suda yumuşamalarını sağlayın.
Dondurulmuş domates hazırlama:
Sivri domatesleri rendenin kalın tarafı ile rendeleyin. Fazla suyunu süzüp, geniş bölmeli buz kalıplarına koyun. Derin dondurucuda dondurun. Daha sonra uygun poşetlere aktarıp derin dondurucuya yerleştirin. Bu şekilde küçük küpler halinde hazırladığınız domatesi, istediğiniz miktarı kolayca ayarlayarak yemeklerinize ilave edebilirsiniz.