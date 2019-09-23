Yaz domateslerini kışa saklayın!

Yemeklerin vazgeçilmez lezzeti domatesi en güzel haliyle kışa saklamak isterseniz size iki önerimiz var: Fırında kurutma ve derin dondurucuda saklama. Kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemlerle yaz domatesleri yıl boyunca yemeklerinize lezzet katmaya devam edecek.