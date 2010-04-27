TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.
SOFRA.COM.TR
DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ
MUSTAFA YÜCE
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU
ŞEFİK ÇALIK
SOFRA DERGİSİ
Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Müdür:
YASEMİN GEBEŞ
Yayın Direktörü:ASLIHAN SARP İŞMAN
Genel Yayın Yönetmeni:
ESRA DÜZDAĞ ATEŞ esra.duzdag@sofra.com.tr
Yazı İşleri Müdürü:
İLKNUR MİNE NARTOP mine.nartop@sofra.com.tr
Görsel Yönetmen:
AYŞE YAZICI
Editörler:
SELMA ŞEN selma.sen@sofra.com.tr
Muhabir:
SELENAY KÜBRA KOÇER selenay.kocer@sofra.com.tr
Fotoğraflar:
ERKİN ÖN erkin.on@sofra.com.tr
Yemek Danışmanı:
ELİF Y. KORKMAZEL
Katkıda bulunanlar:
ŞEFİK ÇALIK
Genel Müdür Yardımcısı
YONCA ERTÜRK ÖZEREN
Üretim Takip Müdürü:
EYÜP ÇURLU
Pazarlama Müdürü:
FERHAL ŞENCAN
ZEYNEP DOĞAN
Fotoğraf Editörü:
CANAN YETİŞTİ SATKIN
Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı:
SEMA TEKER
Reklam Satış Grup Koordinatörü:
EBRU KAÇAR GİRGİÇ, EMEL ÖZEN, SİNEM ATAK, FİLİZ ÖZKAN. MEHMET PEHLİVAN
Reklam Rezervasyon Tel:
(0 212) 354 33 61 / 63 Fax: (0 212) 354 33 75
AYNUR GÜKCAN
AYŞE ALTUN
ŞEBNEM AKDENİZ
GÜNEY YILMAZ
Ege Reklam Satış Grup Koordinatörü:
EBRU ÖLGÜN
Antalya Reklam Satış Koordinatörü:
ŞEYDA YILMAZ
Etkinlik Satış Genel Müdür Yardımcısı:
FUNDA BAYKAL
Etkinlik Satış Genel Koordinatörleri:
BERNA SEÇEN, ÖZLEM ÖZKÖSLÜ
TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ
Marka ve Pazarlama Grup Başkanı:
SİNAN KÖKSAL
SOFRA Turkuvaz Dergisi'nin imtiyaz ve yayın hakkı, Turkuvaz Haberleşme ve
Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Sofra Turkuvaz Dergisi'nde yayımlanan ilanların
sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Sofra Turkuvaz adı ve amblemi Türkiye'de
hiç bir şekilde başkalarınca kullanılamaz. Sofra Turkuvaz Dergisi'nde
yayımlanmakta olan her türlü yazı, resim, fotoğraf ve illüstrasyonun Turkuvaz
Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'nin izni olmadan kısmen veya tamamen
kullanılması, yayımlanması yasaktır. Türkiye'de hazırlanıp basılmıştır.
Turkuvaz Dergi Tel:
(0 212) 354 30 00 Fax: (0 212) 354 36 31
Yazışma Adresi:
Turkuvaz Dergi Grubu, Barbaros Bulvarı, Cam Han, No: 153
Balmumcu 34349 Beşiktaş / İSTANBUL
Yayının Türü:
Yerel Süreli
Yönetim Yeri:
Barbaros Bulvarı, Cam Han, No: 153 Balmumcu 34349
Beşiktaş / İstanbul
Yayımcı:
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.
Matbaa Genel Müdürü:
MEHMET KAMİLOĞLU
Basımcı:
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.
Basıldığı Yer:
Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4 Sancaktepe-İstanbul
Tel: (0 216) 585 90 00 - www.turkuvazmatbaacilik.com
Dağıtım:
Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.
Dergi İşletme Müdürü:
HAKAN DEMİRCİ
ABONELİK
UFUK KOCAOĞLU
Çağrı Merkezi:
444 88 81
abone@turkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com
http://www.facebook.com/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri
http://twitter.com/#!/TurkuvazAbone