DETAYLI ARA
Sofra / Statik / Künye

Künye

Giriş Tarihi: 27.04.2010 10:31 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 17:25
Sahibi
TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.

SOFRA.COM.TR

DİJİTAL YAYINLAR GENEL MÜDÜRÜ
MUSTAFA YÜCE

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU
ŞEFİK ÇALIK

SOFRA DERGİSİ

Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Müdür:
YASEMİN GEBEŞ

Yayın Direktörü:

ASLIHAN SARP İŞMAN

Genel Yayın Yönetmeni:
ESRA DÜZDAĞ ATEŞ esra.duzdag@sofra.com.tr

Yazı İşleri Müdürü:
İLKNUR MİNE NARTOP mine.nartop@sofra.com.tr

Görsel Yönetmen:
AYŞE YAZICI

Editörler:
SELMA ŞEN selma.sen@sofra.com.tr

Muhabir:
SELENAY KÜBRA KOÇER selenay.kocer@sofra.com.tr

Fotoğraflar:
ERKİN ÖN erkin.on@sofra.com.tr

Yemek Danışmanı:
ELİF Y. KORKMAZEL

Katkıda bulunanlar:
PELİN BOZKURT BİLGİÇ, DİLŞAT YAŞAR, GÜLEN YILDIZ ÜÇLER, AYŞE ÜNAL
HÜLYA IŞIK, MELİS ÇOLAK,
EMİNE TUNADAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Yayın Sorumlusu:
ŞEFİK ÇALIK

Genel Müdür Yardımcısı
YONCA ERTÜRK ÖZEREN

Üretim Takip Müdürü:
EYÜP ÇURLU

Pazarlama Müdürü:
FERHAL ŞENCAN

Pazarlama Uzmanı:
ZEYNEP DOĞAN

Fotoğraf Editörü:
CANAN YETİŞTİ SATKIN

Reklam Satış Genel Müdür Yardımcısı:
SEMA TEKER

Reklam Satış Grup Koordinatörü:
EBRU KAÇAR GİRGİÇ, EMEL ÖZEN, SİNEM ATAK, FİLİZ ÖZKAN. MEHMET PEHLİVAN


Reklam Rezervasyon Tel:
(0 212) 354 33 61 / 63 Fax: (0 212) 354 33 75
Bölgeler Reklam Satış Grup Koordinatörü:
AYNUR GÜKCAN
Ankara Reklam Satış Grup Koordinatörü:
AYŞE ALTUN
Ege Reklam Satış Müdürü:
ŞEBNEM AKDENİZ
Adana Reklam Satış Koordinatörü:
GÜNEY YILMAZ


Ege Reklam Satış Grup Koordinatörü:
EBRU ÖLGÜN

Antalya Reklam Satış Koordinatörü:
ŞEYDA YILMAZ

Etkinlik Satış Genel Müdür Yardımcısı:
FUNDA BAYKAL

Etkinlik Satış Genel Koordinatörleri:
BERNA SEÇEN, ÖZLEM ÖZKÖSLÜ

TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ

Marka ve Pazarlama Grup Başkanı:
SİNAN KÖKSAL

SOFRA Turkuvaz Dergisi'nin imtiyaz ve yayın hakkı, Turkuvaz Haberleşme ve
Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Sofra Turkuvaz Dergisi'nde yayımlanan ilanların
sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Sofra Turkuvaz adı ve amblemi Türkiye'de
hiç bir şekilde başkalarınca kullanılamaz. Sofra Turkuvaz Dergisi'nde
yayımlanmakta olan her türlü yazı, resim, fotoğraf ve illüstrasyonun Turkuvaz
Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.'nin izni olmadan kısmen veya tamamen
kullanılması, yayımlanması yasaktır. Türkiye'de hazırlanıp basılmıştır.

Turkuvaz Dergi Tel:
(0 212) 354 30 00 Fax: (0 212) 354 36 31

Yazışma Adresi:
Turkuvaz Dergi Grubu, Barbaros Bulvarı, Cam Han, No: 153
Balmumcu 34349 Beşiktaş / İSTANBUL

Yayının Türü:
Yerel Süreli

Yönetim Yeri:
Barbaros Bulvarı, Cam Han, No: 153 Balmumcu 34349
Beşiktaş / İstanbul

Yayımcı:
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.

Matbaa Genel Müdürü:
MEHMET KAMİLOĞLU

Basımcı:
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.

Basıldığı Yer:
Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4 Sancaktepe-İstanbul

Tel: (0 216) 585 90 00 - www.turkuvazmatbaacilik.com

Dağıtım:
Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.

Dergi İşletme Müdürü:
HAKAN DEMİRCİ

ABONELİK
UFUK KOCAOĞLU

Çağrı Merkezi:
444 88 81

abone@turkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com
http://www.facebook.com/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri
http://twitter.com/#!/TurkuvazAbone

BİZE ULAŞIN