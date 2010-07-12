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Abajur Kurabiyeler

Abajur Kurabiyeler
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram tereyağı

100 gram pudra şekeri

1 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı kakao

50 gram ince kıyılmış bitter çikolata ya da sütlü çikolata

50 gram fındık, badem ya da ceviz içi

İki buçuk su bardağından az un



Süslemede kullanılan glazür için:

1 adet yumurtanın akı

1 çay bardağı pudra şekeri

1-2 damla limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle kullanacağımız yumurta ve tereyağı gibi malzemeleri kurabiye yapımından en az bir saat
önce buzdolabından çıkarmaya dikkat edelim. 2Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağını, pudra şekeri ile
çırpıyoruz. Yumurta sarısını, kakao, çikolata ve ince çekilmiş fındık içini ilave edip, unu da katarak yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Streç filme ya da buzdolabı poşetine sarıp yarım saat buzdolabında bekletiyoruz.

ABAJUR FORMU İÇİN
Ben minik tartölet kalıplarından faydalandım. Tart hamurunu tartölet kalıplarına yerleştirdikten sonra yarısının üzerlerine nohut, fasulye gibi bakliyatlar kullanarak ağırlık yaptım, içlerinin de kabarmaması için. Bu ortaları çukur kalan kurabiyeleri, pişmaniye doldurarak kullanacağız.
Kalan tartlarımızın içine ise hiçbir şey koymuyoruz, bu kez tam tersine onların da içlerinin kabarmasını istiyoruz.
Çünkü abajurların üst kısmında yer alacak bu kurabiyeleri kürdanla tutturduğumuzda uzun süre
dayanıklı olması gerekiyor. Yoksa kırılıp bir süre sonra düşebilirler.
Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 170 derecede, 15-20 dakika kadar pişiriyoruz.
Ve üzerini süslemek için, ben yine dayanıklı ve güzel görüntü oluşturmaya yardımcı olan glazürden
faydalandım. Beyaz renkte hazırladığımız glazür ile abajurlarımızın üzerine puantiyeler yapalım. İki kurabiyeyi tutturmak için kürdan kullanıp, pişmaniye süslemesini de yapınca son şekillerini
almış oldu kurabiyelerimiz.
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