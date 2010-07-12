Abajur Kurabiyeler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kullanacağımız yumurta ve tereyağı gibi malzemeleri kurabiye yapımından en az bir saat

önce buzdolabından çıkarmaya dikkat edelim. 2Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağını, pudra şekeri ile

çırpıyoruz. Yumurta sarısını, kakao, çikolata ve ince çekilmiş fındık içini ilave edip, unu da katarak yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Streç filme ya da buzdolabı poşetine sarıp yarım saat buzdolabında bekletiyoruz.



ABAJUR FORMU İÇİN

Ben minik tartölet kalıplarından faydalandım. Tart hamurunu tartölet kalıplarına yerleştirdikten sonra yarısının üzerlerine nohut, fasulye gibi bakliyatlar kullanarak ağırlık yaptım, içlerinin de kabarmaması için. Bu ortaları çukur kalan kurabiyeleri, pişmaniye doldurarak kullanacağız.

Kalan tartlarımızın içine ise hiçbir şey koymuyoruz, bu kez tam tersine onların da içlerinin kabarmasını istiyoruz.

Çünkü abajurların üst kısmında yer alacak bu kurabiyeleri kürdanla tutturduğumuzda uzun süre

dayanıklı olması gerekiyor. Yoksa kırılıp bir süre sonra düşebilirler.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında 170 derecede, 15-20 dakika kadar pişiriyoruz.

Ve üzerini süslemek için, ben yine dayanıklı ve güzel görüntü oluşturmaya yardımcı olan glazürden

faydalandım. Beyaz renkte hazırladığımız glazür ile abajurlarımızın üzerine puantiyeler yapalım. İki kurabiyeyi tutturmak için kürdan kullanıp, pişmaniye süslemesini de yapınca son şekillerini

almış oldu kurabiyelerimiz.