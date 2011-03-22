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Acıbadem Kurabiye

Acıbadem Kurabiye
  • 12 Adet
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı toz fındık veya çekilmiş badem

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı yumurta akı

12 adet badem

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi (12 adet badem hariç) bir kaba koyup, çırpma teliyle veya mikser ile çırpın. Kısık ateşte kaşıkla karıştırıp, şeker eriyene kadar ısıtın. Sonra bir tepsiye döküp, soğumaya bırakın. Hamurdan krema torbasına doldurup, yağlı kağıdın üzerine şekiller çıkarın. Üzerlerine birer badem yerleştirin. 160 derecede ısıtılmış fırında, 15-20 dakika pişirin. Daha sonra yağlı kağıdı ters çevirip, ıslatın. Böylece kurabiyeler kağıttan kolayca ayrılacaklardır.
Not: Dilerseniz kurabiyeleri ters şekilde birbirine yapıştırabilirsiniz
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