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Acıbadem Kurabiyesi

Acıbadem Kurabiyesi
  • 40 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram badem

5 adet acıbadem

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

3 adet yumurtanın akı

YAPILIŞI

Bademleri yıkayıp, küçük bir tencereye alın. Su ekleyip, kaynayıncaya kadar pişirin. Daha sonra ocağı kapatın. Bademlerin kabuklarını soyup, blenderden geçirin. 40 adet bademi, kurabiyelerin üzerine koymak için ayırın. Çekilmiş bademleri tencereye alın. Üzerine pudra şekerini ve 3 adet yumurtanın akını ekleyin. İyice karıştırın. Ocağı kısık ısıdan biraz daha fazla açıp, tencereyi üzerine koyun. Seri bir şekilde karıştırın. Çok kıvamlıyken yavaş yavaş seyrelip kolay karışmaya başladığını göreceksiniz. Kaynamaya başladığı an ocağı kapatın (bu kısmı çok önemli). Soğumaya bırakın. İyice soğuduktan sonra, krema sıkma torbasına doldurun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Üzerine yuvarlaklar halinde kurabiyeyi sıkın. 140 derece fırında, fırının kapağını hiç açmadan pişirin. Kurabiyelerin üzerine, ayırdığınız bademlerden birer tane koyun. Soğuyunca servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz iki kurabiyeyi birbirine hafiçe bastırıp yapıştırarak servis yapabilirsiniz.
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