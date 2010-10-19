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Acılı Kurabiye

Acılı Kurabiye
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

250 gram oda sıcaklığında

bekletilmiş margarin

2 çorba kaşığı sirke

1 çorba kaşığı pul biber

Üç buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Margarin, sirke, yumurta akı, pul biber ve tuzu bir yoğurma kabına alıp karıştırın. Un ve kabartma tozunu ilave edip, bütün malzemeyi yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz gibi şekillendirin. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve fazla bastırmadan çatalla çizikler oluşturun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın
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