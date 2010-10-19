Acılı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Margarin, sirke, yumurta akı, pul biber ve tuzu bir yoğurma kabına alıp karıştırın. Un ve kabartma tozunu ilave edip, bütün malzemeyi yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve dilediğiniz gibi şekillendirin. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve fazla bastırmadan çatalla çizikler oluşturun. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın