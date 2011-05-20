Ahududu Reçelli Hindistancevizli Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pudra şekeri, margarin, yumurta sarıları ve hindistan cevizini bir kaba alıp çırpın. Üzerine azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayın. Hamuru 15-20 dakika buzdolabında bekletin. Daha sonra iki eşit parçaya ayırın. Bir parçasını 1 cm kalınlığında açın. Küçük bir yuvarlak kalıp yardımı ile hamurdan parçalar kesin. Ortalarına birer çay kaşığı ahududu reçeli koyun. Kalan hamuru da aynı şeklide açıp kestikten sonra reçel koyduğunuz hamurların üzerine yerleştirin. Bir çatalla kenarlarına batırarak iki hamuru birbirine yapıştırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin. Üzerlerine ahududu reçeli koyarak servis yapın.