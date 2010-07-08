Anasonlu Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çorba kaşığı anason
Bir buçuk kahve fincanı kaynar su
75 gram oda sıcaklığında margarin
50 gram oda sıcaklığında tereyağı
3/4 su bardağı sıvı yağ
Bir buçuk kahve fincanı yoğurt
1 çorba kaşığı kabartma tozu
Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker
Aldığı kadar un
1 tatlı kaşığı tuz
Üzerine:
1 adet yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı anason
YAPILIŞI
ÖNCE 1 çorba kaşığı anasonu bir buçuk kahve fincanı kaynamış suda yaklaşık 1 saat bekletin. Beklemiş anasonlu suyu bir kaba alın. İçine margarin, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, toz şeker ve tuz ilave edin. Bu karışıma unu yavaşça ekleyin. Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamuru oklava yardımıyla orta kalınlıkta olacak şekilde açın. Yuvarlak kalıplarla şekiller kesip, çıkartın. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, anason serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.