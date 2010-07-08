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Anasonlu Kurabiye

Anasonlu Kurabiye
  • 35 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı anason

Bir buçuk kahve fincanı kaynar su

75 gram oda sıcaklığında margarin

50 gram oda sıcaklığında tereyağı

3/4 su bardağı sıvı yağ

Bir buçuk kahve fincanı yoğurt

1 çorba kaşığı kabartma tozu

Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

Aldığı kadar un

1 tatlı kaşığı tuz



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı anason

YAPILIŞI

ÖNCE 1 çorba kaşığı anasonu bir buçuk kahve fincanı kaynamış suda yaklaşık 1 saat bekletin. Beklemiş anasonlu suyu bir kaba alın. İçine margarin, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, toz şeker ve tuz ilave edin. Bu karışıma unu yavaşça ekleyin. Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamuru oklava yardımıyla orta kalınlıkta olacak şekilde açın. Yuvarlak kalıplarla şekiller kesip, çıkartın. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, anason serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.
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