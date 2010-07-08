Anasonlu Kurabiye

Sofra Tarifi

1 çorba kaşığı anason Bir buçuk kahve fincanı kaynar su 75 gram oda sıcaklığında margarin 50 gram oda sıcaklığında tereyağı 3/4 su bardağı sıvı yağ Bir buçuk kahve fincanı yoğurt 1 çorba kaşığı kabartma tozu Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker Aldığı kadar un 1 tatlı kaşığı tuz Üzerine: 1 adet yumurtanın sarısı 1 çorba kaşığı anason

YAPILIŞI

ÖNCE 1 çorba kaşığı anasonu bir buçuk kahve fincanı kaynamış suda yaklaşık 1 saat bekletin. Beklemiş anasonlu suyu bir kaba alın. İçine margarin, tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, toz şeker ve tuz ilave edin. Bu karışıma unu yavaşça ekleyin. Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar un ekleyip, yoğurun. Hazırladığınız hamurun üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamuru oklava yardımıyla orta kalınlıkta olacak şekilde açın. Yuvarlak kalıplarla şekiller kesip, çıkartın. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, anason serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin.