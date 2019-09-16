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Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi

Hem kahveyle hem de çayla yemeyi seveceğiniz harika bir tarif. Antepfıstıklı ve kuşüzümlü içiyle tadını seveceğiniz ve kolay yapımı ile hemen hazırlayacağınız kurabiye tarifi
Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi
  • 32 Adet
  • Pişirme: 23 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 çorba kaşığı toz antepfıstığı



2 çorba kaşığı file antepfıstığı



5 çorba kaşığı kuşüzümü



200 gram oda sıcaklığında tereyağı



Bir buçuk su bardağı pudraşekeri



1 adet yumurta



Yarım su bardağı süt



4 su bardağı un



1 paket vanilya



1 paket kabartma tozu



Üzerine: File antepfıstığı


YAPILIŞI

Kuşüzümünü 10 dakika ılık suda bekletip süzün. Tereyağı ve pudraşekerini mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta ve sütü ekleyip yeniden çırpın. Toz antepfıstığını, kıyılmış antepfıstığını ve kuşüzümünü katın. Un, vanilya ve kabartma tozunu birlikte eleyin ve karışıma ekleyip elinizle yoğurun. Hamuru 6 bezeye ayırın ve her bezeyi başparmaktan biraz kalın olacak şeritler halinde yuvarlayın. Şeritlerin üzerine hafifçe bastırın ve kıyılmış antepfıstığı serpip, 3 parmak genişliğinde kesin. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
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