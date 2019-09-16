Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuşüzümünü 10 dakika ılık suda bekletip süzün. Tereyağı ve pudraşekerini mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta ve sütü ekleyip yeniden çırpın. Toz antepfıstığını, kıyılmış antepfıstığını ve kuşüzümünü katın. Un, vanilya ve kabartma tozunu birlikte eleyin ve karışıma ekleyip elinizle yoğurun. Hamuru 6 bezeye ayırın ve her bezeyi başparmaktan biraz kalın olacak şeritler halinde yuvarlayın. Şeritlerin üzerine hafifçe bastırın ve kıyılmış antepfıstığı serpip, 3 parmak genişliğinde kesin. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 15-20 dakika pişirin.