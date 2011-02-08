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Aşkın Kurabiyesi

Aşkın Kurabiyesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Üye Tarifi

MALZEMELER

1 paket margarin

1 paket bitter çikolatalı puding

1 paket vanilya

14 çorba kaşığı un

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Malzemeleri karıştırmak için geniş bir kap, hamuru yaymak için bir oklava, kalp şeklinde kurabiye kalıbı ve tepsi ihtiyacınız olacak mutfak aletleridir..
Margarini oda sıcaklığında yumuşayana kadar bekletin.. Margarin, un, puding, vanilyayı hamur haline getirin.. Düz bir alanda bir parmak kalınlığında olacak şekilde oklavayla hamuru yayın ve kalıplarla şekil verdikten sonra yağlanmış tepsiye dizin.. 170 derece 5 dakika önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin..
Fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serperek servis edin..

PÜF NOKTASI

Hazırlanışı en fazla yarım saat süren kurabiyeler hem pratikliği, hem lezzetiyle iyi bir aşçı olduğunuzu gösterecek..
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