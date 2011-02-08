Aşkın Kurabiyesi

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YAPILIŞI

Malzemeleri karıştırmak için geniş bir kap, hamuru yaymak için bir oklava, kalp şeklinde kurabiye kalıbı ve tepsi ihtiyacınız olacak mutfak aletleridir..

Margarini oda sıcaklığında yumuşayana kadar bekletin.. Margarin, un, puding, vanilyayı hamur haline getirin.. Düz bir alanda bir parmak kalınlığında olacak şekilde oklavayla hamuru yayın ve kalıplarla şekil verdikten sonra yağlanmış tepsiye dizin.. 170 derece 5 dakika önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin..

Fırından çıkardığınız kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serperek servis edin..