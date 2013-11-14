Ay çekirdekli Gül sulu Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurtanın akı
İki buçuk su bardağı un
1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri
100 gram çekilmiş badem
100 gram ayıklanmış ay çekirdeği
2 adet limonun rendelenmiş kabuğu
2 çorba kaşığı gülsuyu
Üzeri için:
3 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı gülsuyu
1 çorba kaşığı su
YAPILIŞI
Yumurta akını derin bir kapta çırpın. İçine un, pudra şekeri, çekilmiş badem, ay çekirdeği, rendelenmiş limon kabuğu ve gülsuyu katıp, pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle incelterek yuvarlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzeri için tozş eker, gülsuyu ve suyu bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra üzerine gezdirip, ılık olarak servis yapın.