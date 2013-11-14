Ay çekirdekli Gül sulu Kurabiye

Yumurta akını derin bir kapta çırpın. İçine un, pudra şekeri, çekilmiş badem, ay çekirdeği, rendelenmiş limon kabuğu ve gülsuyu katıp, pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle incelterek yuvarlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Üzeri için tozş eker, gülsuyu ve suyu bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın. Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra üzerine gezdirip, ılık olarak servis yapın.