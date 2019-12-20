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Ayçekirdekli ve saç örgülü kurabiye

Görünüşüyle harika tadıyla eşsiz bir kurabiyeye hazır mısınız? Yapımıyla oldukça kolay bu tarife misafirleriniz bayılacak! İşte ayçekirdekli ve saç örgülü kurabiye tarifi sizlerle...
Ayçekirdekli ve saç örgülü kurabiye
  • 15 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:



3 çorba kaşığı ayıklanmış ayçekirdeği



Bir buçuk su bardağı tozşeker



4 çorba kaşığı süt



3 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı



1 çay kaşığı kabartma tozu



1 çay kaşığı vanilya



İki buçuk su bardağı un



Üzeri için:



1 çay bardağı ayıklanmış ayçekirdeği


1 adet yumurtanın

YAPILIŞI

Derin bir kapta tozşeker ve sütü çırpın. Tereyağı, kabartma tozu, vanilya, un ve ayçekirdeğini ilave edin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Hamur parçalarını iki avucunuzun içinde ovalayarak, 10 cm uzunluğunda uzun şeritler hazırlayın. 3 adet şeridi yan yana koyarak, saç örgüsü şekli verin ve diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine yumurta akı sürüp, ayçekirdeği serpin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin

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