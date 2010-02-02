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Badem Bisküvi

Badem Bisküvi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram eritilmiş margarin

2 adet yumurta (Birinin akını ayırın)

2 su bardağı pudra şekeri

1 adet limon veya portakalın rendelenmiş kabuğu

Dört buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Üzerine: 100 gram tuzsuz badem

YAPILIŞI

Margarin ve yumurtayı mikserle iyice çırpın. Pudra şekeri ve limon veya portakal kabuğu rendesini ilave edip çırpmaya devam edin. Elenmiş un ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamuru 1 saat dinlendirdikten sonra 1 parmak kalınlığında açın. Badem biçimindeki kalıplarla şekillendirin. Sıcak suda bekletilmiş bademlerin kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Yarım bademleri yumurta akına batırıp, hamurların üzerine yapıştırın. Bisküvileri yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bisküvileri istediğiniz biçimde hazırlayabilirsiniz.
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