DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Badem Kurabiyesi

Badem Kurabiyesi

Badem Kurabiyesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram badem

100 gram tereyağı

200 gram margarin

6 çay bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı un

2 çorba kaşığı toz antepfıstığı

YAPILIŞI

BADEMLERİ 5 dakika haşlayıp kabuklarını soyun. Bir fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurutun. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Daha sonra robottan geçirip toz haline getirin. Tereyağı ve margarini bir tencereye alın. Erimeye başlayınca üzerine pudra şekerini ekleyip karıştırın. Tenceredeki malzeme köpürmeye başlayınca, toz haline getirdiğiniz badem ve daha sonra unu ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Soğuduktan sonra iyice yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle şekillendirin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Üzerine toz antepfıstığı serperek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN