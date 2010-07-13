Badem Kurabiyesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram badem
100 gram tereyağı
200 gram margarin
6 çay bardağı pudra şekeri
Yarım su bardağı un
2 çorba kaşığı toz antepfıstığı
YAPILIŞI
BADEMLERİ 5 dakika haşlayıp kabuklarını soyun. Bir fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurutun. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Daha sonra robottan geçirip toz haline getirin. Tereyağı ve margarini bir tencereye alın. Erimeye başlayınca üzerine pudra şekerini ekleyip karıştırın. Tenceredeki malzeme köpürmeye başlayınca, toz haline getirdiğiniz badem ve daha sonra unu ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Soğuduktan sonra iyice yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle şekillendirin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Üzerine toz antepfıstığı serperek servis yapın.