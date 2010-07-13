Badem Kurabiyesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

BADEMLERİ 5 dakika haşlayıp kabuklarını soyun. Bir fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurutun. Fırından alıp ılınmaya bırakın. Daha sonra robottan geçirip toz haline getirin. Tereyağı ve margarini bir tencereye alın. Erimeye başlayınca üzerine pudra şekerini ekleyip karıştırın. Tenceredeki malzeme köpürmeye başlayınca, toz haline getirdiğiniz badem ve daha sonra unu ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın. Soğuduktan sonra iyice yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle şekillendirin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Üzerine toz antepfıstığı serperek servis yapın.