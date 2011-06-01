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Bademli Kurabiye

Bademli Kurabiye
  • 24 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı badem

4 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

250 gram oda sıcaklığında margarin

1 paket kabartma tozu

Yarım kg un

YAPILIŞI

Bademleri su ile bir tencereye alın. 6-7 dakika kaynatın. Kabukları soyulur hale gelince ocaktan alın. Kabuklarını soyup 120 derece fırında kavurmadan kurumalarını sağlayın. Bademlerin yarısını un haline getirin. Un ve kabartma tozunu bir kaba eleyin. Unun ortasını havuz gibi açın. Yumurtaları kırın. Margarin ve toz şekeri katıp yoğurun. Un haline gelmiş bademi de ekleyip yoğurun. Diğer taraftan bademlerin kalan yarısını iri kalacak şekilde havanda dövün. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avcunuzun içinde yuvarlayıp, düzleştirin. Bir tarafını bademe bulayıp yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.
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