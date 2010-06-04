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Bademli Kurabiye

Bademli Kurabiye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram tuzsuz badem

125 gram margarin (1 paket margarin 250 gram)

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Bir buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı kakao

Bir buçuk paket (120 gram) bitter çikolata

Yarım su bardağı süt



Karamel için:

40 gram margarin

Yarım su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Şekil vermeden yağlı kağıt kaplı tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kurabiyeyi, hava almayan bir kapta birkaç gün saklayabilirsiniz.
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