Bademli Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram tuzsuz badem
125 gram margarin (1 paket margarin 250 gram)
1 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
Bir buçuk su bardağı un
2 çorba kaşığı kakao
Bir buçuk paket (120 gram) bitter çikolata
Yarım su bardağı süt
Karamel için:
40 gram margarin
Yarım su bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Şekil vermeden yağlı kağıt kaplı tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kurabiyeyi, hava almayan bir kapta birkaç gün saklayabilirsiniz.