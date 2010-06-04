Bademli Kurabiye

Sofra Tarifi

200 gram tuzsuz badem 125 gram margarin (1 paket margarin 250 gram) 1 su bardağı toz şeker 3 adet yumurta 1 paket kabartma tozu Bir buçuk su bardağı un 2 çorba kaşığı kakao Bir buçuk paket (120 gram) bitter çikolata Yarım su bardağı süt Karamel için: 40 gram margarin Yarım su bardağı toz şeker 2 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi bir kaba alıp iyice yoğurun. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparın. Şekil vermeden yağlı kağıt kaplı tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilık olarak servis yapın.