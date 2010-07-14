Balkabaklı Milföy

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

2 dilim balkabağını zar şeklinde doğrayın. 4 çorba kaşığı toz şeker ilavesiyle kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Tarçın ve karanfil ekleyip, soğumasını bekleyin. 3 adet milföyden dörder adet kare kesip, toplam 12 adet hamur elde edin. Kabaklı harcı milföylerin üzerine paylaştırıp, bohça şeklinde katlayın ve ortalarına yarımşar ceviz yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene kadar tutup, üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.