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Balkabaklı Milföy

Balkabaklı Milföy
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Balkabağı

4 çorba kaşığı toz şeker

Tarçın, karanfil

3 adet milföy

Ceviz

Pudra şekeri

YAPILIŞI

2 dilim balkabağını zar şeklinde doğrayın. 4 çorba kaşığı toz şeker ilavesiyle kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Tarçın ve karanfil ekleyip, soğumasını bekleyin. 3 adet milföyden dörder adet kare kesip, toplam 12 adet hamur elde edin. Kabaklı harcı milföylerin üzerine paylaştırıp, bohça şeklinde katlayın ve ortalarına yarımşar ceviz yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene kadar tutup, üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.
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