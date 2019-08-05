Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Tereyağı, pudraşekeri, yumurta sarısı, un ve vanilyayı karıştırıp yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika üzeri kapalı olarak dinlendirin. Daha sonra merdane ile 1 cm kalınlığında açın. Açtığınız hamurdan yuvarlak bir kalıp ile halkalar kesin ve yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene dek pişirin. Ayrı bir yerde beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuk kurabiyelerin üzerine sürüp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.