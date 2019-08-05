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Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Kakao yağı, şeker ve sütten yapılan beyaz çikolatanın hemen her tarife yakıştığını ve lezzet kattığını bilirsiniz. Peki hiç kurabiye ile denediniz mi? Ağzınızda dağılacak tarifiyle beyaz çikolatalı kurabiye tarifi
Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tereyağı



100 gram pudraşekeri



1 adet yumurtanın sarısı



Bir buçuk su bardağı un



1 paket vanilya





Üzeri için:



80 gram beyaz çikolata


YAPILIŞI

Tereyağı, pudraşekeri, yumurta sarısı, un ve vanilyayı karıştırıp yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika üzeri kapalı olarak dinlendirin. Daha sonra merdane ile 1 cm kalınlığında açın. Açtığınız hamurdan yuvarlak bir kalıp ile halkalar kesin ve yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene dek pişirin. Ayrı bir yerde beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuk kurabiyelerin üzerine sürüp, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

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