Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Beyaz çikolata ve bitter çikolatayı bir bıçakla ince kıyıp kenara alın. Tereyağı, pudraşekeri ve tozşekeri bir kaba alıp mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip yeniden çırpın. Un, nişasta, vanilya ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ekleyin ve elinizle yoğurun. Daha sonra hamuru iki eşit parçaya ayırın. Bir parçasına beyaz çikolatayı, diğer parçaya kakao ve bitter çikolatayı ekleyip yoğurun. Beyaz hamurda cevizden daha küçük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Çikolatalı hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında13-14 dakika pişirin.