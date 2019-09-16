DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi

Ağızda dağılan tarifleriyle kurabiyeler çay saatlerinin olmazsa olmazıdır. Hele de çikolatalı olursa ayrı bir lezzetli oluyor. Beyaz ve bitter çikolatalı kurabiye tarifi...
Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi
  • 44 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (80 gramlık) beyaz çikolata



1 paket (80 gramlık) bitter çikolata



200 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 su bardağı pudraşekeri



Yarım su bardağı tozşeker



3 adet yumurta



3 adet limonun rendelenmiş kabuğu



Üç buçuk su bardağı un



1 tatlı kaşığı mısır nişastası



1 paket vanilya



1 paket kabartma tozu


3 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Beyaz çikolata ve bitter çikolatayı bir bıçakla ince kıyıp kenara alın. Tereyağı, pudraşekeri ve tozşekeri bir kaba alıp mikserle krema kıvamına gelene dek çırpın. Üzerine yumurta ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip yeniden çırpın. Un, nişasta, vanilya ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ekleyin ve elinizle yoğurun. Daha sonra hamuru iki eşit parçaya ayırın. Bir parçasına beyaz çikolatayı, diğer parçaya kakao ve bitter çikolatayı ekleyip yoğurun. Beyaz hamurda cevizden daha küçük parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Çikolatalı hamuru da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında13-14 dakika pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi
Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi
Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi
Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi
Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Yerfıstıklı ve Kabaklı Kek Tarifi
Yerfıstıklı ve Kabaklı Kek Tarifi
Lorlu Kurabiye Tarifi
Lorlu Kurabiye Tarifi
Zahterli Kurabiye Tarifi
Zahterli Kurabiye Tarifi
Tereyağlı Yıldız Kurabiye Tarifi
Tereyağlı Yıldız Kurabiye Tarifi
Lavantalı Kurabiye
Lavantalı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN