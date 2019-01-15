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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Beze

Beze

Beze
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Şeker Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurtanın akı

100 gram pudra şekeri

1 çay kaşığı krem tartar veya 1 çay kaşığı limon suyu

1 tutam tuz

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki taze yumurtaların aklarını ve sarılarını karıştırmadan ayırın. Yumurta akı ve tuzu tezgah üstü mikserin haznesine (haznenin temiz ve yağsız olduğundan emin olun) alın. Birkaç dakika köpük olana kadar çırpın. Pudraşekerini kaşık kaşık ekleyip, orta hızda çırpmaya devam edin. Bembeyaz yağlı bulut gibi oluncaya kadar çırpın. Krem tartar veya limon suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı çırpıcınızın telinden akmadığında, kar gibi ve sabit olduğunda beze kıvamı olmuş demektir. Bu noktada renklendirmek isterseniz organik boya ( bir tutam zerdeçal veya sübye mürekkebi de kullanabilirsiniz) koyun ve mikseri bir-iki kez daha çalıştırın. Çizgiler halinde renk aldığında bırakın.Sıkma torbası veya kaşık yardımıyla pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 90 derece fırında 90 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırının kapağı kapalı olarak bezeleri 5-6 saat dinlendirin.

PÜF NOKTASI

Tezgah üstü mikseriniz yoksa bezeyi temiz, yağsız ve kuru bir çırpma kabında standart mikser kullanarak da hazırlayabilirsiniz.
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