Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki taze yumurtaların aklarını ve sarılarını karıştırmadan ayırın. Yumurta akı ve tuzu tezgah üstü mikserin haznesine (haznenin temiz ve yağsız olduğundan emin olun) alın. Birkaç dakika köpük olana kadar çırpın. Pudraşekerini kaşık kaşık ekleyip, orta hızda çırpmaya devam edin. Bembeyaz yağlı bulut gibi oluncaya kadar çırpın. Krem tartar veya limon suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin. Karışımı çırpıcınızın telinden akmadığında, kar gibi ve sabit olduğunda beze kıvamı olmuş demektir. Bu noktada renklendirmek isterseniz organik boya ( bir tutam zerdeçal veya sübye mürekkebi de kullanabilirsiniz) koyun ve mikseri bir-iki kez daha çalıştırın. Çizgiler halinde renk aldığında bırakın.Sıkma torbası veya kaşık yardımıyla pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 90 derece fırında 90 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırının kapağı kapalı olarak bezeleri 5-6 saat dinlendirin.