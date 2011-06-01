Bezeli Kurabiye

Kurabiye hamuru için bir kabın içinde oda sıcaklığındaki margarin, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı süt, su ve yumurta sarılarını karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip yoğurun. Küçük kalıpları yağlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın. Hamurları kalıbın içine ve kenarlarına yerleştirin. Hamuru çatalla delin. Başka bir kapta beze için yumurta aklarını toz şekerle mikserleyerek kar haline getirin. Fındığı robottan geçirip incecik çekin ve beze karışımına ekleyip karıştırın. Beze karışımını kalıpların içine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.