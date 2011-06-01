DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Bezeli Kurabiye

Bezeli Kurabiye

Bezeli Kurabiye
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

2 çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı su

2 adet yumurtanın sarısı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

İki buçuk su bardağı un



Beze için: 3 adet yumurtanın akı

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı kavrulmamış fındık

YAPILIŞI

Kurabiye hamuru için bir kabın içinde oda sıcaklığındaki margarin, 2 çorba kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı süt, su ve yumurta sarılarını karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip yoğurun. Küçük kalıpları yağlayın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın. Hamurları kalıbın içine ve kenarlarına yerleştirin. Hamuru çatalla delin. Başka bir kapta beze için yumurta aklarını toz şekerle mikserleyerek kar haline getirin. Fındığı robottan geçirip incecik çekin ve beze karışımına ekleyip karıştırın. Beze karışımını kalıpların içine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bezeyi yaparken tozşekerle yumurta aklarını çok çırpmayın. Karışım beyazlaşınca çırpma işlemini bırakın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Üzümlü Cevizli Kurabiye
Üzümlü Cevizli Kurabiye
Çilekli Pavlova
Çilekli Pavlova
Hurmalı Cevizli Kurabiye
Hurmalı Cevizli Kurabiye
Elma Çanağında Ayva
Elma Çanağında Ayva
Ayvalı Pofuduklar
Ayvalı Pofuduklar
Babaannemin Karanfilli Un Kurabiyesi
Babaannemin Karanfilli Un Kurabiyesi
Damla Çikolatalı Kurabiyeler
Damla Çikolatalı Kurabiyeler
Limonlu Kurabiye
Limonlu Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN