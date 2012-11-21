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Bisküvi Topları

Bisküvi Topları
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı süt

100 gram margarin

1 çorba kaşığı kakao

3 çorba kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

Bir buçuk paket pötibör bisküvi



Bulamak için: Hindistan cevizi,

toz antepfıstığı ve file badem

YAPILIŞI

SÜT ve eritilmiş margarini derin bir kaba alın. İçine kakao, pudra şekeri ve vanilyayı ilave edip, karıştırın. Pötibör bisküviyi ufalayıp ekleyin ve tüm malzemeyi elinizle yoğurun. Hazırladığınız karışımdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle yuvarlayın. Üç bölüme ayırdığınız topların bir kısmını hindistan cevizine, bir kısmını toz antepfıstığına ve kalanını da file bademe bulayın. Buzdolabında yarım saat beklettikten sonra servis yapın.
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